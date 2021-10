Desnível na Avenida 28 de Setembro causa acidentes à condutores de veículos em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

A reclamação dos moradores, motoristas e motociclistas ocorre devido um desnível da avenida 28 de setembro que é muito movimentada.

O tráfego no local é intenso. O dono de uma tapeçaria relata que no local já foram registrados dois acidentes nas últimas 24 horas. “Todo dia acontece acidente aí, acho que só vão tomar alguma atitude quando acontecer algo pior”, alertou.

Um outro morador, Antônio Gomes explica que o trabalho realizado além de ser de má qualidade, logo após a correção é liberado o tráfego, o que traz novamente o mesmo problema. “Eu moro na frente e todo dia é gente caindo de moto. Vai ter que morrer alguém pra tomar alguma providência”.

O mototaxista José Eudes fala da dificuldade de realizar o trajeto diariamente. “Eu já ouvi vários relatos de pessoas que caíram de moto e não entendo porque não arrumam isso direito. Fazem o serviço de péssima qualidade e com a chuva fica pior de novo”.

No momento em que a equipe gravava a reportagem, uma mulher se desequilibrou no desnível, ainda tentou se equilibrar mas caiu logo em seguida. Transtorno e dor foi o que a mulher passou no momento. Apesar de ter tido só escoriações, a mulher foi encaminhada para o hospital pelo Samu .

Nossa reportagem encaminhou a situação ao Secretário Municipal de Obras, Josinaldo Batista, que afirma que realmente subiu um lombo no meio da pista mas que na quinta -feira estará encaminhando uma equipe para retirar esse lombo.