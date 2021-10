DESFECHO: Após momentos de terror, casal é encontrado e carro é interceptado em Brasiléia

- Publicidade-

Após momentos de terror vividos pelo casal Sidomar Gomes e Joelma do Vale Lima, quando criminosos obrigaram as vítimas a entrarem em seu veículo e empreenderem fuga sentido Brasileia, na noite desta sexta-feira,22, o casal foi encontrado e seu carro interceptado.

A ação rápida se deu graças ao trabalho conjunto das polícias militar e civil.

Segundo assessores, o casal foi encontrado amarrado num ramal em Rio Branco e o veículo interceptado quando uma mulher tentava atravessá-lo na fronteira com a Bolívia.

Ainda na madrugada deste sábado, a deputada Perpétua Almeida divulgou uma pequena nota nas redes sociais falando sobre os momentos de terror que, não somente o casal passou, mas toda sua ‘família’.

Segue a nota:

Amigos e amigas,

boa madrugada.

Eu, minha equipe de mandato, a família do meu motorista, Sidomar e sua esposa Joelma, vivenciamos nesta noite horas de tristeza e infinita agonia com o sequestro do Sidomar, meu motorista e da Joelma, esposa dele. Foram levados (na caminhonete que ele dirige), de frente da casa deles, no bairro Tancredo Neves.

Enquanto estavam amarrados num ramal em Rio Branco, uma mulher tentava atravessar a fronteira para chegar com o carro em Cobija. O que não ocorreu porque a polícia interceptou a tempo.

Graças a Deus meu motorista e sua esposa foram liberados, estão em casa e estão bem.

Agradeço a todos vocês pela torcida e solidariedade.

Agradeço a Deus por estarem bem, na companhia da família.

Em nome do Secretário de Segurança, Paulo Cesar, agradeço a polícia pela rápida mobilização. E fico no aguardo que os culpados sejam

punidos com o rigor da lei.

Abraços a todos,

Dep Perpétua Almeida