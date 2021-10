‘Desabamento em Paraisópolis era tragédia anunciada’, diz líder local

Por volta das 19h20, o primeiro homem, de 48 anos foi resgatado e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com fratura no membro inferior. O segundo homem, de 49 anos, foi removido dos escombros por volta das 20h, com escoriações e socorrido Pronto Socorro do Campo Limpo, pelos Bombeiros.

Inicialmente, havia informação de que duas pessoas estavam desaparecidas, o que foi descartado pelas equipes. Ainda assim, um cão de salvamento fez buscas no terreno para se certificar de que não havia ninguém nos escombros.