Deputados pedem no STF investigação de Bolsonaro por fake news associando vacina a HIV

- Publicidade-

Deputados do PSOL e do PDT entraram com uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado por associar a vacina contra a Covid com o risco de desenvolver a Aids.

Os parlamentares afirmaram que as mentiras propagadas por Jair Bolsonaro configuram crime e são um desrespeito com os brasileiros que perderam familiares para a doença.

A falsa associação foi feita pelo presidente em uma live nas redes sociais na última quinta-feira (21).

A declaração feita por Bolsonaro levou o Facebook a tirar o vídeo do ar. Essa é a primeira vez que a rede social retira do ar uma live do presidente.