Deputado Jenilson Leite pede celeridade na apreciação de documento entregue por sindicatos da Saúde

Durante sessão realizada na manhã desta quarta-feira (22), o deputado Jenilson Leite (PSB) voltou a falar sobre a minuta que trata da reformulação integral do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR) dos servidores da Saúde do Estado. O parlamentar pede que o Poder Legislativo e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesacre), deem celeridade na apreciação do documento.

“Esse documento foi entregue, ontem, pelos representantes dos sindicatos da Saúde e peço que o líder do governo veja a possibilidade de nos reunirmos amanhã com essas pessoas. A Saúde no nosso Estado está passando por uma série de problemas, sobretudo relacionado ao déficit de pessoas nos hospitais e também a falta de condições de trabalho, tanto no interior como na capital”, relatou.

Jenilson Leite disse, ainda, que alguns setores da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) e do Pronto Socorro da capital estão com condições insalubres. Ele finalizou seu discurso solicitando que os demais parlamentares e representantes da Sesacre tenham pressa para discutir as demandas apresentadas pelos trabalhadores da Saúde.

Andressa Oliveira/ Agência Aleac