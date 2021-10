Delivery do crime: Força Tática prende trio comercializando drogas no Parque das Palmeiras

- Publicidade-

Segundo a polícia, o disque denúncia está bombando. O que mostra que a população entendeu sua importância no combate ao tráfico de drogas e outros crimes.

De posse de algumas informações, os policiais da Força Tática do 1° Batalhão, realizaram um patrulhamento na Rua Vista Alegre, Parque das Palmeiras, e esperaram o momento certo para abordar os três indivíduos.

Eles ainda tentaram fugir para área de mata que fica no final da rua, mas foram capturados pelos policiais.



Com eles, a polícia encontrou : 112 trouxinhas de cocaína, sendo 06 de cerca de 30g , 37 pinos de cocaína (segundo os traficantes este pino contem cocaína mais purificada) e 54 barrinhas de maconha, além de 431 reais em dinheiro.

Dos três, dois já tem passagem por tráfico de drogas,

um de 20 e outro de 28 anos. O terceiro, de 18 anos, caiu pela primeira vez.

Traficantes e todo material entorpecente foram encaminhados para delegacia de Flagrantes para as devidas providências.

A polícia ressalta a importância do ”envolvimento” da população e reafirma que todas as denúncias serão averiguadas e a identidade do denunciante será mantida no anonimato.

Para denúncias ligue: 181 ou 190.