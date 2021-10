Delegado diz que sequestradores de ex-prefeito de Porto Walter já foram identificados e devem ser presos

- Publicidade-

O delegado Vinícius Almeida, coordenador da Segurança Pública no Vale do Juruá, afirmou na noite desta sexta-feira, 29, que todos os participantes do assalto seguido de sequestro do ex-prefeito Zezinho Barbary e o empresário Cleber Pedroza, em Porto Walter, já foram identificados e devem ser presos nas próximas horas.

A identificação, segundo o delegado, foi possível graças a perícia feita nas câmeras da residência de uma das vítimas e ao trabalho de papiloscopia.

“Ouvimos as vítimas, foram feitas perícias e identificamos os criminosos, que serão responsabilizados pelos crimes que cometeram”, afirmou.

Vinícius Almeida, ficou um dia e meio, em Porto Walter, liderando as buscas e investigações relacionadas ao crime.

O CASO

Na quarta-feira à noite, 27, de seis a oito homens armados invadiram a casa de Barbary, onde ficaram durante toda a noite, roubando cerca de R$ 8 mil. No dia seguinte, levando Barbary, o grupo foi até a casa do empresário Cleber Pedroza e levou mais de R$ 15 mil. Os dois homens foram levados pelos bandidos até as margens do Rio Juruá Mirim, onde foram liberados.

De acordo com o delegado Vinícius, na manhã de quinta-feira, o ex-prefeito e o empresário ficaram cerca de uma hora e meia com os bandidos até serem liberados nas margens do Rio Juruá.

“Como as vítimas foram liberadas nós não fomos para o resgate e sim para fazer a investigação”, relatou.