Decreto autoriza presença de forças militares dos EUA no Brasil

Documento assinado por Bolsonaro permite a realização de treinamento em cidades de SP e RJ entre 28/11 e 18/12.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, editou um decreto em que autoriza a presença temporária de forças militares dos Estados Unidos em território brasileiro para treinamentos militares. As tropas deverão fazer exercícios de adestramento na região do Vale do Paraíba, entre os municípios de Resende, no Rio de Janeiro, e Lorena, em São Paulo, no período de 28 de novembro a 18 de dezembro deste ano.

Atividades realizadas em conjunto pelos exércitos dos dois países foram objeto de acordo na 36ª Conferência Bilateral de Estado-Maior Brasil-EUA, ocorrida em outubro de 2020. A programação prevê ações conjuntas em todos os anos até 2028.