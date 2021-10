Datena anuncia saída da Band para disputar Presidência em 2022

- Publicidade-

O jornalista José Luiz Datena anunciou que deixará a Band para disputar à Presidência da República nas eleições de 2022. O comunicado foi feito na tarde de quarta-feira (13), durante o Brasil Urgente, programa que comandava até então na emissora.

Em julho deste ano, Datena se filiou ao PSL, ex-partido de Jair Bolsonaro. Ao falar sobre seu afastamento da TV, ele citou o filósofo grego Platão e explicou a demora para se envolver com a política tradicional.

“Platão, que foi um sábio, dizia: se você não entrar na política e não for um bom cidadão, com boa intenção. E meu único interesse em entrar na política é público, de ser um bom brasileiro.Eenquanto você não entrar na política, o mau político continuará lá e ele vai ocupar o lugar do bom político”, declarou o jornalista.

Fonte: Metro 1