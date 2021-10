Data de aniversário de Paulo Gustavo pode virar o Dia do Humor no RJ

- Publicidade-

Para banir o mau humor do Estado do Rio de Janeiro, os deputados estaduais devem votar contra ou a favor na semana que vem sobre esse Projeto de Lei. A proposta foi publicada nesta quarta-feira (06/10), que cria o Dia do Humor.

O Multishow e a família de Paulo Gustavo fizeram uma sugestão para que o dia 30 de outubro, data de aniversário do ator , torne-se o Dia do Humor no calendário do Estado do Rio de Janeiro.

A proposta foi feita por André Ceciliano , presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e será votada na próxima segunda-feira (11/10). Além do pedido protocolado, o Multishow planeja uma série de ações para comemorar a data.

Em parágrafo único, o texto faz uma deferência a Paulo Gustavo, lembrando que o artista imortalizou a frase “rir é um ato de resistência!”.

No artigo 4º, a redação do projeto ressalta: “fica banido o mau humor, a partir da publicação da presente Lei, especialmente, na data de que trata o artigo 1º”.

Um episódio especial de Vai que cola , relembrando o ator no personagem Valdo , está previsto para o dia 30. A exibição marcará a pré-estreia da nova temporada do programa de humor. Quem também fará uma homenagem para o ator é a G.R.E.S São Clemente, escola de samba do Rio de Janeiro. Paulo Gustavo será eternizado no samba-enredo Minha Vida É Uma Peça , feito para o Carnaval de 2022.

