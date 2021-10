DAQUI NÃO SAIO E DAQUI NINGUÉM ME TIRA: Policiais Penais vão acampar na Aleac até Governador cumprir promessas para a categoria

- Publicidade-

Os Policiais Penais do Acre estão se mobilizando para montarem um grande acampamento no rol de entrada da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na próxima quarta-feira, 27, às 08h.

A categoria reivindica três pautas importantes: Lei orgânica, subsídio e equiparação salarial com as forças de segurança pública.

De acordo com o presidente da Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Acre (Asspen), Eden Alves Azevedo, os policiais penais, revoltados, decidiram por acampar na Aleac e pediram o apoio da associação.

A categoria só irá “levantar acampamento” após suas reinvindicações serem ouvidas pelo governador.

Para participar do ato, policiais de Sena Madureira, Tarauacá e Feijó estão se deslocando para fortalecer esta luta.

As pautas buscam valorizar os 1.153 profissionais, que lamentam o silêncio do governador Gladson Cameli, diante das reivindicações da categoria e, sobretudo, das promessas feitas e não cumpridas.