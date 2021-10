Crocodilo ataca e arrasta criança de 12 anos para dentro de lago em Cancún

- Publicidade-

Um garoto de 12 anos foi atacado por um crocodilo em um resort em Cancún. Segundo a família, que passava as férias no local, Charlie Buhl brincava de esconde-esconde com seus amigos no deck que dava acesso a uma lagoa. Ao parar na escada, o animal pulou e abocanhou sua perna, arrastando-o para dentro da água.

Em entrevista ao programa Good Morning America, a mãe de Charlie, Jennifer, afirmou que ele se agarrou as escadas para tentar se desvencilhar do animal, mas não conseguiu. Alguns pais que estavam próximos ao local correram para socorrer a criança.

Um homem puxou Charlie para longe do crocodilo enquanto outros três acertavam o animal com chutes. “Quando eles chegaram, Charlie estava debaixo d’água, e não dava para vê-lo”, contou Jennifer.

O garoto diz se lembrar do momento em que foi puxado. “Fui puxado duas vezes, mas quando olhei para cima, ainda conseguia ver a luz, então sei que fiquei embaixo d’água por apenas meio segundo”, relatou.

“No início, não doeu nada”, conta, sobre a mordida na perna. “Parecia que alguém tinha agarrado mina perna e apertado com força. Mas acho que os dentes estavam segurando o sangue, doeu menos quando ele estava me mordendo do que quando eu estava no chão, depois”.

O portão que dava acesso à lagoa, onde Charlie sofreu o ataque, não tinha “placas ou avisos”, e estava sem fechadura, disse a mãe. O socorro demorou 30 minutos. Ao chegar ao hospital, os médicos chegaram a cogitar amputar a perna do garoto. Mas depois de muitos procedimentos – Charlie ficou internado por quatro semanas – o procedimento não foi necessário.

O resort onde a família se hospedou cobriu todas as despesas médicas de Charlie, e afirmou estar “profundamente triste com o incidente”. Novos sinais de alerta, certas e sistema de sinalização foram instalados a fim de evitar novos ataques.

Jennifer alertou para que a cidade turística avise os turistas dos perigos dos ataques de crocodilos na região. No início deste ano, as gêmeas Melissa e Georgia Lauie, de 28 anos, foram atacadas por um crocodilo em outra cidade mexicana, Manialtepec.