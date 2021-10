Cristiano Ronaldo deixa esposa sem palavras com presente de R$ 794 mil

Jogador fez a surpresa enquanto estava defendendo a seleção de Portugal

- Publicidade-

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, sempre que possível, estão juntos. Nos últimos dias, por conta dos jogos da seleção de Portugal pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o casal teve que se afastar. Porém, o atacante português aproveitou para presentear a modelo.

Sem acreditar no que estava vendo, ela compartilhou por meio de seu stories no Instagram o presente que o craque lhe enviou nas últimas horas: um guarda-joias do tamanho dos filhos do craque, que incluiu ainda três pastas com a mesma função, para que Georgina Rodríguez (veja galeria de fotos abaixo) não tenha desculpa para levar as suas joias – em maior ou menor quantidade – durante as viagens.

Com dimensões que chegam a 140 centímetros de altura, o guarda-joias possui oito gavetas, um busto para colares, um espelho removível, um local especial para anéis e ainda outra bolsa de transporte para mais peças.

No entanto, o que deixou seus seguidores alucinando, e certamente também a própria modelo, foi o valor. Exclusivo da prestigiada empresa Louis Vuitton, da qual o modelo é fã incondicional, o presente custou 124 mil euros, ou seja, R$ 794 mil.

A caixa de joias Malle Vendôme é uma das peças mais luxuosas da renomada empresa e foi criada em homenagem à inauguração da boutique desta marca na famosa Place Vendôme, epicentro dos joalheiros parisienses.