Criminosos furtam caminhão carregado de carne e roubam parte da carga

Um roubo de cargas foi registrado em Rio Branco ocorreu no Ramal do Rodo, na estrada do Amapá.

Um caminhão da Fricarnes Distribuidora, que saiu carregado de Brasiléia, foi o alvo dos criminosos.

Segundo Informações, após render o motorista, os bandidos fizeram a transferência da carga para outro caminhão baú e um veículo de passeio. Ao todo, foram subtraídos 2.500 quilos. Ou seja, 26 bandas bovinas. Haviam 30 bandas dentro do caminhão frigorífico.

Os criminosos estavam armados com pistolas e encapuzados. O motorista foi obrigado a deitar no chão, encapuzado, enquanto o caminhão era esvaziado. Em dado momento, os criminosos por pouco não mataram o motorista do caminhão. O tribunal do crime foi montado ali, mas por sorte parte dos criminosos, que eram 7, decidiram não executar o trabalhador.

Os bandidos não levaram nada pessoal da vítima como a carteira e o celular dele. Em dado momento, os assaltantes perguntavam ao motorista por um malote de dinheiro e mandaram um recado ao proprietário da Fricarnes: ‘fala para o teu patrão pagar o que deve’.

A denúncia foi protocolada nesta segunda-feira, 4, na Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões. O delegado Leonardo Santa Bárbara investiga o caso.