Criminosos armados invadem casa de empresário de Mâncio Lima e usam esposa e filho como reféns

- Publicidade-

Na manhã desta segunda-feira (11), criminosos invadiram a residência do empresário Alem, proprietário do Comercial Japiim, localizado no bairro da Band em Mâncio Lima. Segundo informações, todos os moradores foram feitos reféns.

Ainda de acordo com informações, depois de anunciarem o assalto, os criminosos renderam a família e levaram como refém a esposa do empresário e um dos filhos do casal, além de um carro e a quantia de R$ 50 mil.

De acordo com informações da Polícia, policiais civis e militares, com apoio da polícia de Cruzeiro do Sul, agiram rápido e libertaram os reféns. Até agora ninguém foi preso.