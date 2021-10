Crime bárbaro: Após denunciar agressão homem é morto a tiros e pauladas

- Publicidade-

O crime aconteceu menos de 24 horas depois que um homem morador do município de Senador Guiomard procurou a polícia para denunciar agressão.

Polícia Civil chegou a instaurar inquérito após vítima sofrer agressão na madrugada de segunda-feira (18) e um menor foi apreendido. Rapaz voltou para casa e foi morto na madrugada desta quarta (20) com quatro tiros.

Corpo de Bombeiros foi acionado para desenterrar corpo da vítima de cova rosa no AC.

Um homem, identificado como Carlos Alexandre Ferreira de Oliveira, de 40 anos, foi achado morto e enterrado em uma cova rasa nesta quarta-feira (20) em Senador Guiomard, no interior do Acre. Ele foi assassinado com cerca de quatro tiros na cabeça.

O delegado da cidade, Carlos Bayma, contou ao g1 que na madrugada de segunda vizinhos ouviram uma gritaria enquanto a vítima levava pauladas e chamaram a Polícia Militar, que chegou a apreender um adolescente em flagrante.

A vítima foi ouvida na delegacia da cidade e um inquérito sobre as agressões chegou a ser instaurado pela Polícia Civil. Segundo o delegado, Oliveira foi orientado a não voltar para casa. No entanto, ele retornou para o local e acabou sendo morto a tiros.

Nesta quarta, a polícia recebeu a informação de que ele tinha sido assassinado e enterrado em uma cova rasa.

“Estamos com as investigações em andamento para tentar identificar e chegar até os autores desse crime. Pelas informações que recebemos, foram cerca de três pessoas que participaram da ação. A motivação seria porque a vítima era usuária de drogas e estava com dívidas”, disse o delegado.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para fazer a remoção do corpo e, em seguida, o cadáver foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco para os devidos procedimentos.