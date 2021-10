Criança morre em acidente entre motocicleta e carroça

- Publicidade-

Uma criança de 10 anos morreu em um acidente entre uma moto e uma carroça, no início da noite de sábado (16/10), no trecho urbano da BR-459, em Piranguinho, Sul de Minas. Outras quatro pessoas ficaram feridas, sendo o casal da moto, outra criança e um homem.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o menino estava na carroça com o tio e outra criança, também de 10 anos. O veículo de tração animal estava na rodovia, quando foi atingido por uma moto. Com o impacto, a charrete foi destruída e as três pessoas foram jogadas no asfalto.

Uma das crianças bateu com a cabeça e faleceu no local. A outra criança e o homem tiveram apenas escoriações. O casal que estava na moto também ficou ferido.

O Samu e os bombeiros socorreram as vítimas feridas para o pronto socorro do Hospital das Clínicas de Itajubá. Ainda segundo os bombeiros, elas não correm risco de morrer.

Fonte: Correio Braziliense