Criança morre após contrair “ameba comedora de cérebro” em riacho

A meningoencefalite amebiana primária é uma infeção rara, mas fatal. Nos Estados Unidos, a maioria das infeções ocorre em estados sulistas após exposição a água doce morna de lagos e rios no verão.

- Publicidade-

m criança norte-americana morreu, no início do mês de setembro, depois de contrair uma infecção rara do sistema nervoso central, em um riacho num parque da cidade do Texas, anunciaram as autoridades de Saúde locais esta semana.

A criança foi hospitalizada no dia 5 de setembro com meningoencefalite amebiana primária, uma infecção rara e geralmente fatal do sistema nervoso central (cérebro e medula espinhal) causada por ‘Naegleria fowleri’, também conhecida como “ameba comedora de cérebro” . Acabou morrendo no dia 11 de setembro.

Dado que se tratava de um menor de idade, não foram revelados mais detalhes sobre o caso.

A ‘Naegleria fowleri’ está presente em todo o mundo. Nos Estados Unidos, a maioria das infecções ocorre em estados sulistas após exposição a água doce morna de lagos e rios no verão. A ‘Naegleria fowleri’ também pode viver em fontes termais ou na água quente eliminada de fábricas industriais, piscinas mal conservadas com pouco ou nenhum cloro e no solo.

O organismo infecta as pessoas quando a água contaminada com a ameba entra no corpo através do nariz, acrescenta o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) norte-americano. Quando alcançam o sistema nervoso central, causam inflamação e destruição dos tecidos, o que resulta em morte.