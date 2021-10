Covid-19: governo do DF avalia abandonar uso obrigatório de máscaras

- Publicidade-

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), avalia abandonar a obrigatoriedade do uso de máscaras na capital. Ao Correio, o emedebista afirmou que a ideia está “em análise”. Segundo interlocutores ouvidos pela reportagem, ainda não há uma proposta pronta em pauta, mas o governador teria admitido pensar no assunto. A expectativa interna é que, até novembro deste ano, a discussão avance no Executivo local.

Há alguns dias, Ibaneis chegou a dizer que não pretendia — por enquanto — mudar o decreto que estabelece o uso obrigatório de máscaras no Distrito Federal. Segundo ele, na época, só pensaria no assunto após a capital atingir 70% da população vacinada com, pelo menos, duas doses das vacinas contra a covid-19. Atualmente, o DF tem 49,99% dos 3 milhões de habitantes com o ciclo vacinal completo.

O item de proteção é adotado como medida para evitar a disseminação da covid-19 e obrigatório na capital do país desde abril de 2020. A desobediência ao decreto que trata do uso obrigatório de máscara no DF pode gerar multa de R$ 2 mil a R$ 4 mil. Desde o ano passado, o governo local estimula e fiscaliza o cumprimento da norma — publicada a fim de proteger a população e diminuir as chances de proliferação do novo coronavírus, principalmente em locais fechados.

Fonte: Correio Braziliense