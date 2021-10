COVARDIA: Vídeo mostra homem espancando cachorro; animal teve as patas quebradas

- Publicidade-

Caso aconteceu no bairro Tiradentes, zona Leste da capital.

O vídeo impressionante que está gerando revolta em quem assiste, mostra um homem agredindo um cachorrinho chamado Spike, à pauladas no meio da rua em Porto Velho. As imagens foram registradas por câmeras de segurança na última quinta-feira (30), no bairro Tiradentes, na zona Leste.

No vídeo, após bater no animal, o cachorro fica ganindo no meio da rua, esperneando e se debatendo de dor.

Em um outro vídeo, moradores mostram ele completamente imobilizado, devido à gravidade das pauladas. Nas imagens, percebe-se o nível de crueldade a que o cachorro foi vítima.

“A pata dele está quebrada. Ele não consegue ficar em pé e também não está conseguindo se alimentar. Só chora com dor quando a gente toca nele. Ele está traumatizado por causa da força que apanhou”, relatam.



Spike tem apenas 5 meses

Segundo os moradores, a agressão ao animal ocorreu quando o cachorro teria fugido de casa. Eles explicaram que ontem, no dia da violência, o animal foi em direção ao bar, local onde o agressor reside.

De acordo com os moradores da região, essa não é a primeira vez que o rapaz comete essas agressões contra animais. “Ele, o pai dele, todo mundo, já são acostumados a fazer a isso. Com esse cachorro foi a primeira vez, mas outros animais já sofreram nas mãos deles”, denunciam. Após o acontecido, um boletim de ocorrência foi registrado.

Vereadora quer criar lei

A vereadora de Porto Velho e ativista Márcia Socorrista Animais, também entrou na ação. De acordo com ela, as imagens chegaram até o gabinete no final da tarde da última quinta-feira(30).

“Eu tomei conhecimento ontem, às 5h da tarde, e de pronto, meu dia acabou. Rapidamente eu entrei em contato com o veterinário e marcamos para levar o Spike para o centro cirúrgico hoje de manhã(sexta-feira)”, disse ela ao Rondoniaovivo.



Cãozinho foi internado e passará por cirurgia

Márcia revelou que o número de ataques e agressões a animais é grande em Porto Velho, mas que agora vai criar uma lei para inibir estas ações horrendas.

“Eu já conversei com todos os vereadores e eles concordaram. Eu vou criar o projeto de Lei (PL) Spike, onde a pessoa que agredir animais, será responsável e terá que arcar com a situação”, explicou.

A vereadora disse que a solicitação do projeto de lei já foi encaminhada para sua assessoria. Márcia afirmou que pretende apresentar o PL na próxima sessão da Câmara de Vereadores da capital.

“Eu mostrei os vídeos para os vereadores, todo mundo ficou em choque. Disseram que vão votar para aprovar a lei”, disse a vereadora.

Márcia Socorristas criou também uma vaquinha virtual na internet para ajudar a custear as despesas do Spike (clique aqui). Devido a gravidade da violência, o animal teve as duas patas quebradas e a cabeça fraturada. Agora, Spike terá que passar por procedimentos cirúrgicos para tentar se recuperar.