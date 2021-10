Corpo de professor desaparecido em Feira de Santana é achado enterrado

- Publicidade-

O corpo do professor José Eduardo Menezes Castro de Jesus, 42 anos, que estava desaparecido desde a noite da quarta (27), foi encontrado enterrado nos fundos de um imóvel em Feira de Santana, na última sexta-feira (29). Exames no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira confirmaram neste sábado (30) que o corpo era mesmo de José Eduardo.

O carro do professor também foi encontrado perto do local, no bairro do Jardim Cruzeiro. Imagens mostraram o professor descendo do carro e indo até o imóvel. A vítima estava nua e tinha uma lesão na cabeça. Um estabelecimento comercial está em construção onde o corpo foi achado e o dono apontou um funcionário como suspeito. O homem ainda não foi localizado. A Polícia Civil segue na investigação.

O corpo de José Eduardo foi sepultado ainda na tarde de sábado, no Cemitério Jardim Celestial, com a presença de familiares, amigos e alunos. Ele era professor de Geografia nas redes municipal e estadual da cidade.