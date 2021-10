Corpo de freteiro vítima de latrocínio é exumado em Rio Branco

- Publicidade-

A exumação realizada por peritos e médicos legistas do Instituto de Criminalística, foi acompanhada por membros da Coordenação de Operações do NAT do Ministério Público Estadual. Uma equipe da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões da Polícia Civil (DCORE) também esteve no local.

A exumação do corpo do freteiro Francisco Alves Maia de 56 anos, vítima de latrocínio, o roubo seguido de morte, foi determinada pela justiça, o pedido para o procedimento foi feito pela 3ª Promotoria Criminal Marcus Galina.



A ação que mobilizou pelo menos dez profissionais da Polícia Técnica tem como objetivo principal é a busca por projeteis nos restos mortais. Se encontrados passaram por analises de um micro comparador balístico.

O laudo vai afirmar se os projeteis saíram de duas armas apreendidas em poder dos acusados do crime.



O freteiro Francisco Alves Maia de 56 anos desapareceu na tarde de 24 de maio deste ano. Ele foi contratado para fazer um frete do Airton Sena até a região da Praia do Amapá, mas a finalidade do bando criminoso era roubar o caminhão que a vítima trabalhava.

Quatro dias depois, o corpo de Francisco, foi encontrado por investigadores da DCORE, em uma cova rasa, localizada na Praia do Amapá, região do Taquari.

Pelo menos três suspeitos pelo latrocínio, roubo seguido de morte, foram detidos por policiais da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões.

O caminhão em que a vítima trabalhava, segundo a investigação, foi levado para a Bolívia.

Os restos mortais exumados foram encaminhados na tarde de sexta-feira, 8, para o Instituto Médico Legal de Rio Branco.