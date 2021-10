Consumidor que pagar conta de energia via PIX ou débito automático concorrerá a desconto

- Publicidade-

Acompanhando o avanço tecnológico, a Energisa Acre aderiu ao pagamento de contas via PIX e para incentivar os consumidores a efetuarem os pagamentos desta forma, a distribuidora lançou uma promoção única que irá sortear até R$ 5 mil divididos em descontos mensais na conta de luz. Em entrevista aos jornalistas Tiago Martinello e Brenna Amâncio na rádio 93FM, o gerente comercial da Energisa, Roberto Vieira de Carvalho explicou o assunto.

A promoção também é válida para quem efetuar o pagamento em débito automático, para isso, basta ser da categoria “Pessoa Física”. Após o pagamento em uma das duas formas válidas, os clientes receberão um número da sorte por conta paga e os sorteios acontecerão mensalmente.

“Assim que surgiu essa ferramenta, a Energisa implantou como meio de recebimento de suas faturas. Com o PIX, os clientes podem fazer o pagamento da conta de luz até mesmo no fim de semana e em menos de dez segundos, ele consegue realizar esses pagamentos apenas usando aplicativos de celular, inclusive o Energisa ON, disponível nas lojas de aplicativos [ do seu smartphone]”, reforça Roberto Vieira de Carvalho.

Para participar da promoção, o consumidor deve pagar a sua conta de luz utilizando o QR Code PIX ou débito automático e se cadastrar no site. A Energisa foi a pioneira entre as distribuidoras de energia a incluir o QR Code PIX nas contas de luz.

Com a ferramenta, os clientes podem fazer o pagamento da conta de luz até mesmo no fim de semana e em menos de dez segundos, usando apenas aplicativos de celular, inclusive o Energisa ON, disponível nas lojas de app.

Fonte: A Gazeta do Acre