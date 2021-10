Conselheiros do TCE decidem não permitir aumento de salários de prefeito, vice e secretários de Mâncio Lima

- Publicidade-

O Tribunal de Contas do Estado do Acre, votou pela suspensão do pagamento, subsídio do prefeito, vice -prefeita e secretários da prefeitura de Mâncio Lima.

A decisão da relatora do caso, a conselheira Nalu Goveia, desfavorável ao gestor, foi acompanhada pelos demais conselheiros presentes na seção da última quinta feira do tribunal.

O salário do prefeito, da vice e dos secretários tinham aumentado em 20 %. O aumento foi aprovado pela Câmara Municipal, que aprovou o projeto de lei que autorizava a concessão do beneficio para o próximo ano.

O salario do prefeito que é de R$ 13.000,00 passaria para R$ 15.600,00, a vice que recebe R$ 11.000,00 passaria a receber R$ 13.200,00 e os secretários municipais que recebem em torno de R$ 5.000,00 passariam a receber R$ 5.900,00.

Redação Juruá Online

A assessoria de comunicação da prefeitura de Mâncio Lima informou que o prefeito já tomou conhecimento da decisão do Tribunal de Contas do Estado proibindo que o aumento do salário possa a valer no ano que vem.