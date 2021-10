Confira o que abre e fecha nesta segunda; comércio deve lotar por conta do Dia das Crianças

- Publicidade-

O governo e prefeitura de Rio Branco decretaram ponto facultativo nesta segunda-feira, 11. Quem é servidor público vai desfrutar de um feriadão, já que a terça é feriado nacional, dia da padroeira do Brasil.

No serviço público, nada funciona hoje e amanhã. Apenas serviços de urgência e emergência de saúde e na área da segurança, como PM e Bombeiros estão funcionando.

Já o comércio abre as portas e com boa expectativa de vendas, já que nesta terça também é dia das crianças, que costuma movimentar as vendas. O Aquiri Shopping e o Shopping Via Verde, dois dos principais destinos de quem procura comprar um presente, funcionam normalmente.

Quem precisar de serviço bancário nesta segunda pode se dirigir normalmente a uma agência. Os bancos só fecham amanhã.