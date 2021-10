Complexo Penitenciário de Cruzeiro do Sul tem novo diretor

- Publicidade-

O Policial Penal Aslan Barbosa foi tirado da direção do Complexo Penitenciário Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, desde a última terça-feira, 5. O substituto, Elvis Barros, também policial penal, que é atual coordenador de segurança da unidade prisional, assume a direção do presídio nesta sexta-feira, 8.

Aslan estava na direção do Complexo Penitenciário Manoel Neri desde o ano passado. O Instituto de Administração Penitenciária – IAPEN, não divulgou o motivo da substituição.