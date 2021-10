Completando 65 anos, prefeito Padeiro dá exemplo de humildade e ajuda operários na Operação Tapa Buracos

- Publicidade-

Nesta quarta-feira, 27 de outubro, João Edvaldo Teles de Lima, O Padeiro, prefeito do município de Bujari, completa 65 anos de muita história na política acreana.

Padeiro é natural de Tarauacá – AC e nessa atual legislatura 2021-2024 vem mostrando mais uma vez, humildade em prol da população mais carente. De acordo com imagens de um vídeo da prefeitura local, Padeiro aparece espalhando asfalto doado pelo governo do Estado em uma das ruas da cidade. A cena parece eleitoreira, mas não é, pois, a atitude sempre foi marca de sua gestão.

Padeiro está no seu quarto Mandato a frente da prefeitura da cidade que escolheu para morar. A primeira gestão aconteceu entre 1996 a 2000, se reelegendo em 2000 a 2004, na eleição seguinte perdeu, mas quatro anos depois estava ele de volta de 2008 a 2012, após duas legislação fora da administração, Padeiro testemunhou juntamente com a população, todos seus projetos serem descontinuados e ganhos importantes deixados em suas administração como a famosa Feira do Peixe e incentivos a psicultura caírem no abandono e falência, tão somente por falta de incentivo das administrações passadas.

Agora, em um Mandato que vai até 2024, o prefeito mais popular do Acre, mantem o mesmo ritmo de trabalho, onde literalmente põe a mão na massa para fazer produzir melhor o serviço.

Com o apoio do governador Gladson Cameli que doou massa asfáltica e maquinário, a administração de João Edvaldo, o Padeiro e seu vice Francisco Chagas, do MDB, em um esforço recuperaram mais de 80% dos ramais do Assentamento Novo Walter Acer, beneficiando 700 famílias de produtores.

Uma moradora do município, Cleide Silva, 39 anos, disse que Padeiro sempre mostrou serviço, seja na área urbana ou rural. “Ele trabalha mesmo, não é atoa que está novamente no cargo. Toda vez que ele assume dá uma cara nova ao município”, contou.