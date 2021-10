Companhia das Letras publicará Abdulrazak Gurnah, ganhador do Nobel de Literatura

- Publicidade-

O ganhador do Nobel de Literatura de 2021, Abdulrazak Gurnah, terá seus livros traduzidos para o português pela Companhia das Letras, a partir de 2022. A primeira publicação será o lançamento mais recente do escritor, o romance Afterlives.

A história tem como pano de fundo a Rebelião Maji Maji, revolta amarda contra o domínio colonial alemão na região da África. As obras de Gurnah ficaram reconhecidas justamente por se voltarem para a África Ocidental.

Outros três títulos do escritor também já foram anunciados que serão lançados pela editora: Paradise, By the Sea e Desertion.