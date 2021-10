Começa a audiência de ex-agente penitenciário que decapitou esposa

- Publicidade-

Quase 1 ano e oito meses depois do crime o ex-agente penitenciário Ivanhoé de Oliveira Lima será interrogado no âmbito da Justiça. A audiência de instrução e julgamento do processo acontece nesta quarta-feira, 6, na 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditória Militar.

O crime aconteceu no dia 21 de fevereiro de 2020 no interior de uma casa localizada na Rua C no bairro Jorge Kalume, em Rio Branco. Consta na denúncia que após decapitar a adolescente Larissa Aurélia da Costa Silva, de 17 anos, Ivanhoé pegou a cabeça e jogou na frente da casa da mãe da vítima. A briga entre o casal teria sido motivada por uma discussão banal durante a madrugada.

Horas após o crime o ex-agente penitenciário foi preso por policiais do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE. Ele estava ingerindo bebida alcoólica nas arquibancadas de uma quadra sintética no Conjunto Tangará quando foi detido. Na audiência de custódia, realizada no dia seguinte, teve a prisão preventiva decretada. Um mês e meio depois o ex-agente de segurança passou a condição de acusado para réu.

Depois da audiência será aberto o prazo para as alegações finais, que são os últimos argumentos da acusação e defesa. Finalizada essa fase, o juiz vai decidir se o réu será ou não levado a júri popular.