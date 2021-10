Com pontos facultativos na sexta (29) e segunda (1), repartições do AC param por cinco dias; veja o que abre e fecha

- Publicidade-

O Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28, foi transferido para sexta-feira (29); na segunda (1) governo decretou ponto facultativo e na terça-feira (2) é feriado nacional do Dia de Finados.

O governo do Acre transferiu o ponto facultativo do Dia do Servidor, comemorado no dia 28 de outubro, para a sexta-feira (29). Também decidiu decretar ponto facultativo na segunda-feira (1), data que antecede o feriado nacional.

Desta forma, a administração pública deve parar na sexta e só volta na quarta-feira (3), já que terá o fim de semana e o feriado do Dia de Finados, na terça-feira (2).

A medida foi confirmada ao g1 pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), o que acaba alterando o funcionamento de alguns serviços e repartições públicas em Rio Branco. Os serviços essenciais e de saúde continuam com expediente normal.

Confira o que abre e o que fecha

Serviço público

Com o ponto facultativo, os órgãos estaduais folgam a partir de sexta (29). A Organização das Centrais de Atendimento (OCA), assim como as demais repartições públicas voltam a funcionar na quarta-feira (3).

O atendimento nas unidades de saúde do estado, incluídos os serviços de atendimento médico especializado, serviço de apoio diagnóstico, de internação, nos centros cirúrgicos, UTIs e central de agendamento de cirurgias não vão sofrer alteração. Assim como o atendimento nas delegacias.

Correios e bancos

Nos Correios, não há alteração no atendimento e seguem funcionando normalmente. Agências bancárias também funcionam nesta sexta e segunda, mas folgam no dia 2 devido ao feriado nacional.

Shopping

A assessoria de comunicação do Via Verde Shopping informou que o local vai funcionar normalmente, das 10h às 22h. Tanto as lojas, como praça de alimentação e cinema (de acordo com a programação).

Judiciário

A Justiça do Acre também transferiu o ponto facultativo do Dia do Servidor para sexta (29) e decretou ponto facultativo na segunda-feira (1), por conta do feriado do dia 2 de novembro. Com isso, no período de 29 a 2, o judiciário vai funcionar apenas em regime de plantão para casos considerados urgentes.

Os prazos que porventura se iniciem ou se completem no período do feriadão ficam automaticamente prorrogados para o dia seguinte. Na quarta-feira (3), a Justiça retorna o expediente normal, das 7h às 14h.