Com mais de 3 mil atendimentos realizados, mutirão do Detran Ac será prorrogado até sexta-feira, 15

- Publicidade-

Com objetivo de atender a demanda contida, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) está realizando, desde o dia 1º de outubro, das 7h30 às 16h30 em sua sede localizada na Avenida Ceará, nº 3.059, Jardim Nazle em Rio Branco, um mutirão de atendimentos para renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A ação, que já realizou mais de 3 mil atendimentos, irá ser prorrogada até sexta-feira, 15. De acordo com Elizângela Lopes, chefe da divisão de atendimento ao público de habilitação de CNH do Detran, a prorrogação se dá por conta do feriado, além da grande procura do serviço.

O interessado em renovar sua habilitação, durante o mutirão, deve comparecer na unidade sede com cópia e original do documento de identificação e comprovante de endereço, não é necessário agendamento.

Já partir da próxima segunda-feira, 18, a unidade passará a atender normalmente as outras demandas, desde que estejam agendadas. Os agendamentos devem já podem ser realizados no site do Detran/AC.