Com fuzis, bandidos assaltam praça de pedágio e bloqueiam rodovia em SP

Carros foram incendiados e a rodovia foi bloqueada; segundo a Polícia Rodoviária, ninguém se feriu.

As cabines de pedágio da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, em São Vicente, foram assaltadas na madrugada desta terça-feira (19). Os cinco criminosos que protagonizaram a ação estavam armados com fuzis. Eles bloquearam a rodovia e chegaram a incendiar carros. Ninguém se feriu, segundo informações da TV Tribuna.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os criminosos fugiram de barcos por meio de um mangue que fica próximo às margens da rodovia. O crime aconteceu por volta das 4h na praça de pedágio da Ecovias, concessionária responsável pela via, no km 279.

Na ação, o cofre do local foi explodido e o dinheiro, roubado. A polícia foi acionada, mas chegou após a fuga dos assaltantes. À TV Tribuna , o capitão da Rodoviária, Martins Ribeiro, informou que assim que as autoridades fizeram um cerco na rodovia, com policiais do batalhão da área e também do 2º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).

“Até o momento, nenhuma pessoa apareceu reivindicando seu veículo, então, tudo indica que sejam objetos de ilícitos. Estamos aguardando o término dos trabalhos da Polícia Técnico Científica. Felizmente, ninguém se feriu nessa ação e vamos aguardar a investigação da Polícia Civil para tentar identificar esses criminosos”, disse.

A quantia de dinheiro levada pelos assaltantes nãofoi revelada. A rodovia foi liberada às 5h35.