Com aumento da temperatura, 14% dos recifes de coral sumiram dos oceanos

No entanto, quando as águas ficam muito quentes, os corais liberam suas microalgas coloridas, adquirindo uma cor branca esquelética. Antes do branqueamento, alguns chegam a brilhar, produzindo naturalmente uma camada protetora de pigmentos neon.

“O branqueamento pode ser considerado a versão do oceano do ‘canário na mina’, uma vez que demonstra a sensibilidade dos corais a condições perigosas e mortais”, explica o relatório, fazendo analogia ao pássaro usado por mineiros para detectar a presença de gases venenosos no ar durante a exploração subterrânea.

A mudança de recifes de corais para recifes dominados por algas reduz a complexidade arquitetônica e a integridade estrutural desses habitats, tornando-os menos biodiversos e fornecendo menos bens e serviços aos humanos.

De acordo com o relatório, houve uma diminuição constante na cobertura de corais duros desde 2010, com os piores impactos ocorrendo no Sul da Ásia, Austrália, Pacífico, Leste Asiático, Oceano Índico Ocidental, Golfo e Golfo de Omã.

Recifes de coral: cerca de 14% desapareceram no mundo na última década (Foto: Q.U.I./Unsplash)

Perdas bilionárias

Embora os recifes de coral em mais de 100 países cubram apenas 0,2% do fundo do mar, eles sustentam a segurança, a proteção costeira, o bem-estar, a segurança alimentar e econômica de centenas de milhões de pessoas. E o valor dos bens e serviços que fornecem é estimado em US$ 2,7 trilhões por ano, incluindo US$ 36 bilhões em turismo em recifes de coral.

No entanto, os recifes de coral estão ameaçados pelas mudanças climáticas, acidificação dos oceanos e poluição terrestre, bem como por sedimentos da agricultura, poluição marinha e pesca predatória.

“Manter a integridade e resiliência dos ecossistemas de recifes de coral é essencial para o bem-estar das comunidades costeiras tropicais em todo o mundo e uma parte crítica da solução para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no âmbito da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, segundo o relatório.

Apesar dessas avaliações sombrias, ainda há esperança para os recifes de coral. Eles são notavelmente resilientes e podem se recuperar na ausência de distúrbios de grande escala. Depois de um evento de branqueamento em massa de coral em 1998, a cobertura de coral duro voltou aos níveis anteriores a 1998 em uma década.

“Se detivermos e revertermos o aquecimento dos oceanos por meio da cooperação global, daremos aos recifes de coral a chance de voltar. No entanto, será necessário nada menos do que uma ação ambiciosa, imediata e bem financiada no clima e no oceano para salvar os recifes de coral do mundo”, diz o documento.