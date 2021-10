Com apenas uma cirurgiã pediátrica, crianças aguardam mais de um ano para consulta na Fundhacre

- Publicidade-

Pais de crianças que precisam de avaliação com a única cirurgiã pediátrica, que atende pelo SUS no Estado, procuraram a equipe do Ecos da Notícia para relatarem que aguardam há mais de um ano por atendimento na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre).

De acordo com a assessoria da unidade, o atendimento com a médica retornou totalmente, após ser paralisado devido a pandemia. E, atualmente, todos os médicos estão atendendo normalmente e reduzindo a demanda reprimida.

Apesar do retorno, há quem esteja aguardando há mais de um ano consulta com a especialista. “Encaminharam minha filha para um médico e quando entramos na consulta ele disse que não realizava mais atendimento infantil e encaminhou para a médica”, relatou uma mãe.

Houve quem procurasse a Defensoria Pública do Estado. “Busquei a defensoria, pois não aguentava mais aguardar, agora aguardam a resposta da Sesacre para me darem um posicionamento. Uma consulta com a especialista custa R$ 350, o equivalente a mais de 31% do salário mínimo. Não tem como tirar um valor desse do orçamento com os constantes aumentos de energia, combustível e alimentação”, desabafa pai.

Ainda segundo a assessoria da Fundhacre, é preciso ser compreensivo quanto aos atendimentos das crianças, pois o atendimento é diferenciado.