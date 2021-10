Com alto índice de ausência de alunos durante a pandemia, educação em Rio Branco faz busca ativa para matrícula e rematrícula

A convocação também é para jovens e adultos acima de 15 anos que não concluíram o ensino fundamental e não estão matriculados no letivo de 2021.

O segundo semestre do ano letivo voltou em setembro, e as aulas presenciais apenas para os alunos do 5º ano do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) retornam no próximo dia 18.

A secretária informou que neste momento da busca não é possível informar quantos alunos estão ausentes, só quando encerrar o Censo Escolar é que deve ser apresentado um balanço.

“É diário que atualiza e, por enquanto, estamos buscando. O que temos não foi evasão, foi ausência. Às vezes o pai não vai na escola buscar o material quando é remoto porque talvez não saiba ler, não tem como explicar para o filho”, explica sobre as possíveis causas para a ausência.

O trabalho de busca ativa só deve encerrar na segunda quinzena de outubro. O inicio da busca já ocorre há pouco mais de um mês, conforme explicou a secretária.