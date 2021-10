COISA DE CÃO: Cadela ITA localiza 61 kg de cocaína em uma carreta próximo de Acrelândia

- Publicidade-

Uma ação conjunta de homens da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Companhia de Polícia com Cães (CPCães), resultou na apreensão de 61kg de cocaína, na manhã de sábado, 16.



Fotos cedidas



Fotos cedidas

A Carreta foi abordada nas proximidades do município de Acrelândia. A droga foi localizada pela cadela chamada ITA e estava escondida na carroceria da carreta, sendo somente possível localizar através do faro do animal, que mais uma vez demostra a eficácia do treinamento do CPcães.

Os policiais tiveram bastante dificuldades para retirar todo o entorpecente e parte da carroceria teve que ser arrebentada.



Fotos cedidas

O condutor da carroceria conseguiu fugir se embrenhado na mata, mas o entorpecente e a carreta foram encaminhados para a delegacia especializada.

A parceria entre CPcães e PRF, tem dato muito certo e várias operações tem logrado êxito na apreensão dos entorpecentes, com apoio também do BOPE.

A investigação sobre a origem e o destino da droga ficará por conta da PF- Polícia Federal.