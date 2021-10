Pesquisadores da Northwestern University Feinberg School of Medicine, dos Estados Unidos, demonstraram, pela primeira vez, que as vacinas contra o SARS-CoV-2, responsável pela Covid-19, e infecções anteriores por outros tipos de coronavírus podem resultar em um amplo espectro de imunidade contra essa família de vírus. Segundo os pesquisadores, a descoberta pode ser a base para a produção de uma vacina única, ou vacina universal, que se mostre útil no enfrentamento de epidemias futuras causadas por coronavírus.