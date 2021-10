Ciclista morre após ser atropelado em BR

- Publicidade-

Na manhã desta quinta-feira (14/10), o ciclista José Mario, 48 anos, morreu após ser atropelado na BR-080, por volta das 11h. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência e encontrou o ciclista inconsciente, com trauma cranioencefálico (TCE), deitado no asfalto.

A vítima teve uma parada cardiorrespiratória, ainda no local do acidente. Os bombeiros tentaram reanimá-lo, mas, após 45 minutos de tentativas, o médico da equipe do Suporte Avançado do Samu confirmou a morte do ciclista.

Identificada apenas como Cleide, a condutora do veículo, um Fiat Toro branco, não precisou ser levada ao hospital. As polícias Militar e Civil do Distrito Federal foram acionadas para o local do acidente.

Com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF)