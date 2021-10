Ciclista fica em estado grave após colisão com carro em Planaltina

- Publicidade-

Um ciclista foi levado para o hospital em estado grave após uma colisão entre um carro e uma bicicleta em Planaltina-DF. O acidente ocorreu na avenida Goiás, próximo ao bar Cheiro do Mato, por volta das 6h deste domingo (10/10). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a essa ocorrência.

O ciclista de 36 anos foi atendido e transportado pelos bombeiros para o Hospital Regional de Planaltina, apresentando traumatismo crânio encefálico grave e inconsciência. O quadro dele era instável. O condutor do veículo, um Chevrolet Ônix de cor preta, não se feriu.

Durante o atendimento, a via ficou interditada no trecho onde ocorreu o acidente, tendo o fluxo de veículos desviado. O local permaneceu aos cuidados da Polícia Militar do DF.