Chuvas marcam início do ‘inverno Amazônico’ no AC e meteorologista alerta para volumes extremos no início de 2022

E para o início de 2022, quando as chuvas devem se tonar mais intensas, o meteorologista Alejandro Fonseca alerta para níveis extremos o que pode impulsionar as enchentes.

O meteorologista diz que a Amazônia tem suas particularidades no que diz respeito à biodiversidade com ambiente natural de floresta tropical rico pelos seus serviços ambientais. Dentre eles, o ciclo das chuvas. Por isso, na região, são claramente as duas estações características e por isso são denominadas de inverno – época das chuvas intensas – e verão – quando as chuvas se tornam escassas.

“O verão se estende entre os meses de junho e agosto e o inverno entre os meses de outubro e abril. Maio é o mês de transição da estação chuvosa para a seca e setembro o mês de transição para a estação chuvosa. As chuvas de outubro geralmente estão associadas à chegada das últimas frentes frias que afetam esta região ocidental”, explica.

Fonseca acrescenta que, em outubro, as chuvas ainda são esparsas e, aos poucos se tornam mais frequentes e volumosas. Tanto que o volume de chuva esperado para outubro, – de 150 milímetros – já começou a aumentar em relação a setembro, que teve expectativa de 100 milímetros, mas ficou abaixo do esperado.