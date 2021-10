China libera vacinação de crianças de 3 a 11 anos contra Covid-19

- Publicidade-

A China anunciou, nesta segunda-feira (25), que vai começar a vacinar crianças entre três a 11 anos contra a Covid-19. Entre as vacinas permitidas para uso na faixa etária, está a Coronavac, utilizada no Brasil.

A ampliação do público acontece em meio a um surto da doença, com a variante Delta se espalhando para lugares que estiveram livres do vírus por meses, incluindo Wuhan, cidade onde o coronavírus foi detectado pela primeira vez.

A 100 dias dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, a China identificou 39 novos casos de Covid nesta segunda (25) e mais de 100 na semana passada. O país tem, atualmente, 76% da sua população totalmente vacinada e adotou uma política de tolerância zero em relação ao vírus.

Após a autorização, ao menos cinco províncias na China já anunciaram que estão se preparando para convocar em breve as crianças para a aplicação das injeções contra o coronavírus.