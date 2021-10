Cerca de 50% das escolas devem iniciar aulas presenciais dia 4 em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

O governo do Estado retoma na próxima segunda-feira, 4, as aulas presenciais nas escolas públicas de Cruzeiro do Sul. Segundo a coordenadora da Regional de Educação, Ruth Bernardino, só 50 % das unidades de ensino devem abrir as portas . O restante, segundo ela, só começa em cerca de duas semanas.

Os problemas são: falta de pessoal de apoio nas escolas da zona urbana, de professores para escolas em locais de difícil acesso e de motoristas de transporte escolar para a zona rural. Questões que ela, acredita resolver em 15 dias.

“Nas escolas de difícil acesso muitos desistiram e se não houver outro jeito vamos contratar diretamente. Vamos resolver os problemas para que todas iniciem em aulas o mais breve possível. As escolas receberam recurso emergencial e ontem iniciamos a distribuição de kits Covid, com álcool e tapetes sanitizantes”, explicou.

De acordo com um Decreto publicado nesta sexta-feira, com relação ao ensino fundamental 50 % dos alunos vão para a escola em um dia e no dia seguinte a outra metade terá aula. Já os alunos do 6° ao 9° ano e ensino médio, vão se revezar semanalmente nas unidades de ensino.