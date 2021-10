Cerca de 40 usuários de drogas vivem nas ruas de Cruzeiro do Sul, segundo dados da PM

- Publicidade-

A Companhia de Policiamento Especializado do 6º Batalhão de Cruzeiro do Sul, divulgou nessa quinta-feira, 21, o balanço feito pelo setor de inteligência da Polícia Militar, sobre o numero de usuários de drogas que vivem à margem da sociedade.

De acordo com o tenente Daniel, o aumento dessas pessoas nas ruas foi significativo. “Infelizmente a Polícia Militar no decorrer desses dois últimos anos, conseguiu observar que houve esse aumento expressivo de pessoas em situação de vulnerabilidade social, nesse caso os moradores de rua em Cruzeiro do Sul. Isso trouxe também o aumento de furtos em estabelecimentos comerciais. No decorrer desse ano a Polícia Militar através da seção de inteligência da análise criminal, conseguiu verificar e chegar ao quantitativo de 40 pessoas que estão nessa situação”.

Ainda de acordo com o tenente, é bastante preocupante essa situação pois a Polícia Militar costuma intervir mais na situação criminal. “Essas pessoas precisam de assistência social e demais órgãos do estado para que possam mostrar para elas, outra forma de vida para que então assim haja diminuição nos crimes dessa natureza”, ressaltou.