Centro Zoonoses de Rio Branco promove vacinação antirrábica neste sábado

Atendimento vai ocorrer em três pontos fixos até ás 16 horas

A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Centro de Zoonoses estar com três pontos fixos de vacinação antirrábica neste sábado (9). O atendimento ocorre das 8h às 16h para cães e gatos (a partir dos 3 meses de idade) nas regiões da Estação Experimental, Manoel Julião e Tangará.

Segundo o coordenador técnico da raiva, Ari Alves, nos pontos de vacinação também está ocorrerrendo o registro do animal com o número de identificação na coleira.

“Esse registro é feito para que caso o animal se perca e ele estiver com o número de identificação na coleira, onde também consta o número de telefone do Centro de zoonoses, a pessoa que encontrar o animal entrará em contato e através do número de identificação, poderemos informar quem é o dono do animal”, disse o coordenador.

Pontos de vacinação antirrábica:

Pátio de prova Detran;

Praça Primavera (bairro Manoel Julião);

Praça do Bairro Tangará.