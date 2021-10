Cemitério de Cruzeiro do Sul tem ala separada com 260 vítimas da Covid-19

- Publicidade-

O cemitério Jardim da Paz, um dos principais da cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, tem uma ala separada com 260 vítimas da Covid-19 na região do Vale do Juruá. Segundo a administração do local, ainda não é permitida a construção de túmulos ou jazigos nessa área.

Na ala, os familiares das vítimas puderam apenas colocar uma cruz, flores e cerca em madeira para delimitar o espaço. O responsável pelo cemitério, João Auricélio Monteiro, disse que aguarda uma liberação por parte dos órgãos de vigilância sanitária para liberar construções em concreto no local.

“Essa área fica separada e tem um tamanho de cerca de 80 metros quadrados, onde estão enterradas 260 vítimas da Covid. Apesar de não ter ainda a liberação para construções, foi passado pra nós que a visitação nessa ala está permitida, seguindo os protocolos e cuidados, como uso de máscara e distanciamento. Liberamos para as famílias fazerem o cercado de madeira e elas colocam flores e fazem a limpeza também”, disse Monteiro.

Treze cemitérios de Cruzeiro do Sul passaram por limpeza e pintura para o Dia dos Finados — Foto: Arquivo/Secretaria de Meio Ambiente

Preparação para Dia dos Finados

O local, assim como os outros 12 cemitérios da cidade de Cruzeiro do Sul, passou por limpeza, pintura e manutenção para o Dia dos Finados. Com a revitalização da capela do cemitério Jardim da Paz, uma missa está programada para acontecer às 8h desta terça-feira (2).

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Ygoor Neves, são esperadas cerca de 15 mil pessoas nos dois maiores cemitérios, o Jardim da Paz e o São João Batista, que ficam no perímetro urbano do município.

“Finalizamos o processo de limpeza e pintura dos cemitérios e já está tudo preparado para o Dia dos Finados. Todos os 13 cemitérios passaram por esses serviços.”