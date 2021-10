Celular ‘do Hulk’ impede homem de ser atingido por um tiro

- Publicidade-

Em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, um homem quase foi atingido por um tiro durante um assalto. Curiosamente, o que o livrou da bala foi um celular com a capinha do Hulk, o super-herói da Marvel. O aparelho, que estava junto ao seu quadril, foi o único atingido. As informações são do G1.

O fato aconteceu na última quinta-feira (7) e foi compartilhado no Twitter pelo médico Pedro Carvalho, que estava na sala de emergência do Hospital Universitário (HU), em Petrolina, onde o homem deu entrada após o ocorrido.

“E o paciente que foi admitido na emergência após ter sido baleado num assalto e a bala parou no celular! Detalhe para a capinha do aparelho”, escreveu. A publicação viralizou e já soma mais de seis mil curtidas.

Segundo o médico, o homem teve apenas um pequeno hematoma no local e não precisou ser internado. “Quando o SAMU entrou com o paciente, ele estava consciente, acordado, conversando, e muito assustado. Ele não tinha sangue, não tinha nenhuma marca de ferimento. O cirurgião passou assumir o caso, passou a examinar e o paciente relatou que estava doendo no local do quadril. Quando ele foi ver o celular estava na frente, ficou com uma dor no impacto, mas não havia nada, sequer penetrou a pele. O paciente foi embora em poucos minutos”, contou.