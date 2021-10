Catalepsia: casos sinistros de pessoas que foram enterradas vivas

Saiba mais sobre distúrbio que faz pessoas parecerem mortas!

A morte é algo que mexe muito com a gente. Mas imagine estar sofrendo a perda de alguém que você ama e, de repente, descobrir que a pessoa está viva? Pode parecer até um milagre, mas há uma explicação científica. Existe um distúrbio raro chamado catalepsia, que faz com que as vítimas entrem em um sono profundo que se confunde com a morte. Há inclusive histórias de pessoas que, supostamente, teriam sido enterradas vivas. Dá para acreditar? Não? Então clique e confira na galeria!

Um distúrbio que faz com que as pessoas adormeçam a ponto de parecer que estão mortas: assim é a catalepsia. Essa condição rara originou histórias, que são contadas há muitos anos, de supostas vítimas que teriam sido enterradas vivas por engano. Conheça alguns casos clicando na nossa galeria. É de arrepiar!

A catalepsia é um distúrbio em que a pessoa não consegue se movimentar devido a rigidez muscular, não sendo capaz de mexer os membros, a cabeça e até sendo incapaz de falar. No entanto, todos seus sentidos e funções vitais continuam funcionando corretamente, o que pode causar extrema sensação de pânico e ansiedade.

Esta condição geralmente se mantém por alguns minutos, mas, em casos mais raros, pode continuar por várias horas. Por esse motivo, existem histórias de pessoas que foram enterradas vivas durante um estado cataléptico, o que hoje em dia seria impossível, já que existem aparelhos que detectam as funções vitais, como é o caso do eletroencefalograma e do eletrocardiograma.