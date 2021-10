Casemiro é cortado, e Tite convoca Douglas Luiz para jogos da seleção

Brasil enfrentará a Venezuela nesta quinta-feira (7), a Colômbia, no domingo (10), e o Uruguai, no dia 14, pelas Eliminatórias.

O volante Casemiro foi cortado da seleção brasileira devido a uma infecção no dente, e para seu lugar o técnico Tite convocou Douglas Luiz para os próximos três jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

O Brasil enfrentará a Venezuela em Caracas nesta quinta-feira (7) sem Neymar, que cumpre suspensão automática, e depois visitam a Colômbia no domingo (10), em Barranquilla. No dia 14, o Brasil encara o Uruguai em Manaus.

Casemiro está “impossibilitado de jogar pela seleção brasileira devido a um processo infeccioso no dente siso”, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em nota divulgada nesta terça-feira.

O volante do Real Madrid precisa de “descanso total” que o impedirá de treinar pelos próximos cinco dias, acrescentou a CBF. Casemiro é o capitão e um dos principais elementos no esquema de jogo do Brasil, líder com 100% de aproveitamento no torneio classificatório para o Mundial no Catar, com 24 pontos em oito partidas.

Anteriormente, a CBF havia alertado que o jogador de 29 anos não havia comparecido à concentração em Bogotá (Colômbia), onde se prepara para os três duelos das eliminatórias.

O substituto Douglas Luiz, de 23 anos, já disputou oito partidas pela seleção principal, é titular do inglês Aston Villa e foi campeão olímpico em Tóquio.

A seleção está a apenas duas vitórias de garantir matematicamente a vaga para a próxima Copa do Mundo. Os tempos são outros, mas não dá para dizer que não é uma quebra de recorde. A vitória do Brasil sobre o Chile na última quinta-feira (2) foi a sétima da seleção em sete partidas disputadas nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022