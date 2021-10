Casal viaja e deixa 4 filhos sozinhos; bebê de 7 meses morre asfixiado

Um casal foi preso em flagrante em Rondonópolis (MT) acusado de viajar e deixar os quatro filhos desacompanhados em casa. Luciano Barbosa Pereira, de 43 anos, e a mulher dele, Daniely Oliveira, de 29 anos, foram autuados por abondono de incapaz após uma das crianças, um bebê de sete meses, morrer asfixiado com o cobertor.

Em depoimento ao Conselho Tutelar, a filha mais velha do casal, de 9 anos, disse que era deixada sozinha para cuidar do irmão de 7 anos e dos gêmeos de sete meses com frequência.