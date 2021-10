Casal é preso durante abordagem transportando 40 quilos de drogas na BR-317

- Publicidade-

Na madrugada desta quinta-feira (21), policiais do Grupo Especial de Fronteira – Gefron, realizaram a prisão de um casal durante a abordagem, com cerca de 40 quilos de drogas, no município de Epitaciolândia.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal transitava em um veículo pela BR-317, no carro estava uma criança de 1 ano e 5 meses. Ao ser abordados, o casal apresentou nervosismos. Os agentes do GEFRON, resolveram então realizar abordagem veicular. A droga estava escondida em um isopor e numa bolsa.

Foi localizado, 38 quilos de substâncias entorpecentes, sendo 36 de cloridrato de cocaína e 2 de maconha. Diante dos fatos a dupla recebeu voz de prisão e encaminhados a delegacia da Polícia Federal do município.